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Актёры 3 сезона сериала «Торчвуд» (2009)
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Актеры сериала «Торчвуд»
Вся информация о сериале
Джон Барроумен
John Barrowman
Ив Майлс
Eve Myles
Gwen Cooper
Гарет Дэвид-Ллойд
Gareth David-Lloyd
Ianto Jones
Кай Оуэн
Kai Owen
Rhys Williams
Питер Капальди
Peter Capaldi
Николас Фэррел
Nicholas Farrell
Пол Копли
Paul Copley
Сьюзэн Браун
Susan Brown
Люси Коху
Lucy Cohu
Иэн Гелдер
Ian Gelder
Каш Джамбо
Cush Jumbo
Liz May Brice
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