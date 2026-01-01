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Киноафиша Сериалы Торчвуд Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Торчвуд» (2008)

Актеры сериала «Торчвуд» Вся информация о сериале
Джон Барроумен
Джон Барроумен John Barrowman
Captain Jack Harkness Ив Майлс
Ив Майлс Eve Myles
Gwen Cooper Берн Горман
Берн Горман Burn Gorman
Наоко Мори
Наоко Мори Naoko Mori
Toshiko Sato Гарет Дэвид-Ллойд
Гарет Дэвид-Ллойд Gareth David-Lloyd
Ianto Jones Фрима Аджьеман
Фрима Аджьеман Freema Agyeman
Кай Оуэн
Кай Оуэн Kai Owen
Rhys Williams Джулиан Блич
Джулиан Блич Julian Bleach
Эми Мэнсон
Эми Мэнсон Amy Manson
Алан Дэйл Alan Dale
Брайан Дик Bryan Dick
Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Камилла Пауэр Camilla Power
Никки Амука-Бёрд
Никки Амука-Бёрд Nikki Amuka-Bird
Sharon Morgan
Ричард Брайерс Richard Briers
Скай Беннетт
Скай Беннетт Skye Bennett
Жаклин Боутсвэйн Jacqueline Boatswain
Рут Джонс Ruth Jones
Деметри Горицас Demetri Goritsas
Хизер Крэйни Heather Craney
Menna Trussler
Шиван Хьюлетт Siobhan Hewlett
Кристин Боттомли
Кристин Боттомли Christine Bottomley
Локлен Нибор Lachlan Nieboer
Уильям Томас William Thomas
Жан Андерсон Jan Anderson
Роберт Пью
Роберт Пью Robert Pugh
Клер Кейдж Claire Cage
Crispin Layfield
Робин Гриффит Robin Griffith
Луис Декоста Джонсон Louis Decosta Johnson
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