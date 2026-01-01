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Актёры 1 сезона сериала «Торчвуд» (2006)
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Актеры сериала «Торчвуд»
Вся информация о сериале
Джон Барроумен
John Barrowman
Captain Jack Harkness
Ив Майлс
Eve Myles
Gwen Cooper
Берн Горман
Burn Gorman
Наоко Мори
Naoko Mori
Toshiko Sato
Гарет Дэвид-Ллойд
Gareth David-Lloyd
Ianto Jones
Ив Пирс
Eve Pearce
Индира Варма
Indira Varma
Daniela Denby-Ashe
Мэтт Риппи
Matt Rippy
Кай Оуэн
Kai Owen
Rhys Williams
Оуэн Тил
Owen Teale
Кэролайн Чикези
Caroline Chikezie
Мюррэй Мелвин
Murray Melvin
Ясмин Баннерман
Yasmin Bannerman
Луиз Деламер
Louise Delamere
Алекс Хэсселл
Alex Hassell
Индира Варма
Indira Varma
Suzie Costello
Luke Bromley
Марк Льюис Джонс
Mark Lewis Jones
Ravin J. Ganatra
Росс О’Хеннесси
Ross O'Hennessy
Никола Даффетт
Nicola Duffett
Элен Риз
Elen Rhys
Бен МакКей
Ben McKay
Того Игава
Togo Igawa
Гари Пиллаи
Gary Pillai
Llinos Daniel
Эйри Томас
Eiry Thomas
Оливия Холлинен
Olivia Hallinan
Роджер Эштон-Гриффитс
Roger Ashton-Griffiths
Кэлам Каллахэн
Calum Callaghan
Роджер Барклай
Roger Barclay
Стив Мео
Steve Meo
Гэвин Брокер
Gavin Brocker
Джон Нормингтон
John Normington
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