Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Торчвуд Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Торчвуд» (2006)

Актеры сериала «Торчвуд» Вся информация о сериале
Джон Барроумен
Джон Барроумен John Barrowman
Captain Jack Harkness Ив Майлс
Ив Майлс Eve Myles
Gwen Cooper Берн Горман
Берн Горман Burn Gorman
Наоко Мори
Наоко Мори Naoko Mori
Toshiko Sato Гарет Дэвид-Ллойд
Гарет Дэвид-Ллойд Gareth David-Lloyd
Ianto Jones
Ив Пирс Eve Pearce
Индира Варма
Индира Варма Indira Varma
Daniela Denby-Ashe
Мэтт Риппи Matt Rippy
Кай Оуэн
Кай Оуэн Kai Owen
Rhys Williams Оуэн Тил
Оуэн Тил Owen Teale
Кэролайн Чикези Caroline Chikezie
Мюррэй Мелвин
Мюррэй Мелвин Murray Melvin
Ясмин Баннерман Yasmin Bannerman
Луиз Деламер Louise Delamere
Алекс Хэсселл
Алекс Хэсселл Alex Hassell
Индира Варма
Индира Варма Indira Varma
Suzie Costello
Luke Bromley
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс Mark Lewis Jones
Ravin J. Ganatra
Росс О’Хеннесси Ross O'Hennessy
Никола Даффетт Nicola Duffett
Элен Риз Elen Rhys
Бен МакКей Ben McKay
Того Игава Togo Igawa
Гари Пиллаи Gary Pillai
Llinos Daniel
Эйри Томас Eiry Thomas
Оливия Холлинен Olivia Hallinan
Роджер Эштон-Гриффитс
Роджер Эштон-Гриффитс Roger Ashton-Griffiths
Кэлам Каллахэн Calum Callaghan
Роджер Барклай Roger Barclay
Стив Мео Steve Meo
Гэвин Брокер Gavin Brocker
Джон Нормингтон John Normington
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше