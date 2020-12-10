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Киноафиша Сериалы Стальная звезда Сезоны Сезон 3 Серия 4

Стальная звезда 2017 - 2020 4 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Стальная звезда»
Возвращение на домой
Сезон 3 / Серия 1 10 декабря 2020
Обязательство
Сезон 3 / Серия 2 10 декабря 2020
Юные мечты
Сезон 3 / Серия 3 10 декабря 2020
Обеспечение
Сезон 3 / Серия 4 10 декабря 2020
Все дороги
Сезон 3 / Серия 5 10 декабря 2020
Подойди к краю
Сезон 3 / Серия 6 10 декабря 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Стальная звезда» отряд спецназовцев штурмует помещение. Джек и Анжела продолжают идти по списку, устраняя одну жертву за другой. Полицейские Ливерпуля ищут улики для ареста бывшего коллеги.

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