В 3 сезоне 1 серии сериала «Стальная звезда» семья возвращается в Ливерпуль, чтобы разобраться со своим темным прошлым. Продумав план, Джек, Анжела и Анна приступают к осуществлению мести. По их следу идут бывшие коллеги Уорта из полиции.
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