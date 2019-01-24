Во 2 сезоне 7 серии сериала «Стальная звезда» для Джека и Анджелы наступает трудная минута. Они вынуждены столкнуться с последствиями собственных действий. При этом главный герой умудряется достичь приемлемых условий насчет судьбы пастора Йохана.
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