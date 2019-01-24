Во 2 сезоне 6 серии сериала «Стальная звезда» у Джека получается напасть на след одного из «сотрудников» картеля. В результате он выяснит нечто крайне неприятное. Кроме того, Дениз подвергает Элизабет допросу по поводу исчезновения Жаклин.
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