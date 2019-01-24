Во 2 сезоне 5 серии сериала «Стальная звезда» зрители увидят жизнь родственников Никель в Мексике. Как выяснится, на кривую дорожку пастора вывела трудная семейная ситуация. В результате он был вынужден втянуться в криминальные дела.
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