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Киноафиша Сериалы Стальная звезда Сезоны Сезон 2 Серия 5

Стальная звезда 2017 - 2020 5 серия 2 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Стальная звезда»
Готичная Прерия
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2019
Не сопротивляйся злу
Сезон 2 / Серия 2 24 января 2019
Последствия
Сезон 2 / Серия 3 24 января 2019
Джек и Кокс
Сезон 2 / Серия 4 24 января 2019
Курьер грядёт
Сезон 2 / Серия 5 24 января 2019
Время тревоги
Сезон 2 / Серия 6 24 января 2019
Подземное пламя
Сезон 2 / Серия 7 24 января 2019
Дикий цветок
Сезон 2 / Серия 8 24 января 2019
Невидимое
Сезон 2 / Серия 9 24 января 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Стальная звезда» зрители увидят жизнь родственников Никель в Мексике. Как выяснится, на кривую дорожку пастора вывела трудная семейная ситуация. В результате он был вынужден втянуться в криминальные дела.

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