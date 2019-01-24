Во 2 сезоне 4 серии сериала «Стальная звезда» Джек и Анджела вынуждены объединить силы. Только так они смогут выпутаться из проблем, которые их поглотили. Впереди — наркотики, ограбление и нелегальные азартные игры.
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