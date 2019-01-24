Во 2 сезоне 2 серии сериала «Стальная звезда» перед Анной открывается новая страница. Она вливается в семейство Никель. По сути, она теперь является членом небольшой религиозной общины. Там есть строгие правила, которые должен соблюдать каждый.
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