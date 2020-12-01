Во 2 сезоне сериала «Тима и Тома» увлекательные приключения бегемотика Тимы и слоненка Томы продолжаются. Вместе с другими обитателями деревеньки Пряники они придумывают веселые игры и справляются с неприятностями. Малыши стремятся все делать вместе как лучшие друзья, они изучают окружающий мир при помощи забавных игр и фантазий. Тима отличается от серьезностью и рассудительностью, к любой ситуации он подходит взвешенно и обстоятельно. Его подружка Тома, наоборот, жить не может без авантюр. Она постоянно является зачинщицей опасных приключений и встревает в курьезные ситуации.