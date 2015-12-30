Меню
Тима и Тома 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Тима и Тома
Киноафиша Сериалы Тима и Тома Сезоны Сезон 1

Тима и Тома 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 52
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тима и Тома»

В 1 сезоне сериала «Тима и Тома» бегемотика Тиму и слоненка Тому связывает крепкая дружба. Они обитают в деревеньке под названием Пряники и вместе с остальными жителями переживают захватывающие приключения. Уютный мирок главных героев напоминает игры, которые разворачиваются в детской комнате. Этим миром управляют дети, с помощью фантазии они оживляют свои игрушки и заставляют их жить своей жизнью. Дети редко впускают в свои игры взрослых, но в мир Тимы и Томы легко могут попасть родители – смешные шутки, ироничное отношение к неприятностям и ситуации, в которые попадают персонажи, будут интересны как малышам, так и их папам и мамам.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Тима и Тома» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Не спится
Сезон 1 Серия 1
30 декабря 2015
Кошелек
Сезон 1 Серия 2
30 декабря 2015
Посуда
Сезон 1 Серия 3
30 декабря 2015
Силачи
Сезон 1 Серия 4
30 декабря 2015
Кто смелый?
Сезон 1 Серия 5
30 декабря 2015
Девчонок не берем!
Сезон 1 Серия 6
30 декабря 2015
День рождения
Сезон 1 Серия 7
30 декабря 2015
Барабан
Сезон 1 Серия 8
30 декабря 2015
Большая уборка
Сезон 1 Серия 9
30 декабря 2015
Грибной дождик
Сезон 1 Серия 10
13 января 2016
Конкурс рисунков
Сезон 1 Серия 11
13 января 2016
Новогоднее чудо
Сезон 1 Серия 12
13 января 2016
Этикет
Сезон 1 Серия 13
3 февраля 2016
Пришелец
Сезон 1 Серия 14
19 февраля 2016
Птичка
Сезон 1 Серия 15
6 марта 2016
Снежная история
Сезон 1 Серия 16
19 марта 2016
Хрум-хрум
Сезон 1 Серия 17
2 апреля 2016
Сливы
Сезон 1 Серия 18
24 июля 2016
Ночной воришка
Сезон 1 Серия 19
6 августа 2016
Плохая примета
Сезон 1 Серия 20
13 августа 2016
Клад
Сезон 1 Серия 21
20 августа 2016
Кривые цветы
Сезон 1 Серия 22
27 августа 2016
Микробы атакуют
Сезон 1 Серия 23
3 сентября 2016
Поход
Сезон 1 Серия 24
10 сентября 2016
Кто сильнее?
Сезон 1 Серия 25
18 сентября 2016
Все наоборот
Сезон 1 Серия 26
26 сентября 2016
Прятки
Сезон 1 Серия 27
1 октября 2016
Пейзаж
Сезон 1 Серия 28
8 октября 2016
И так сойдет
Сезон 1 Серия 29
17 октября 2016
Ветрянка из банки
Сезон 1 Серия 30
22 октября 2016
Принцесса
Сезон 1 Серия 31
29 октября 2016
Поручение
Сезон 1 Серия 32
5 ноября 2016
Укротители
Сезон 1 Серия 33
12 ноября 2016
Чудо песенка
Сезон 1 Серия 34
19 ноября 2016
Артистка
Сезон 1 Серия 35
26 ноября 2016
Раскопки
Сезон 1 Серия 36
3 декабря 2016
Карета
Сезон 1 Серия 37
10 декабря 2016
Мешок слона
Сезон 1 Серия 38
17 декабря 2016
Дочки-матери
Сезон 1 Серия 39
24 декабря 2016
Остров
Сезон 1 Серия 40
30 декабря 2016
В гости
Сезон 1 Серия 41
30 декабря 2016
Не по плану
Сезон 1 Серия 42
21 января 2017
Подарки
Сезон 1 Серия 43
4 февраля 2017
Лучший нос
Сезон 1 Серия 44
18 февраля 2017
Секрет
Сезон 1 Серия 45
2 марта 2017
Раиса
Сезон 1 Серия 46
18 марта 2017
Брошенное дело
Сезон 1 Серия 47
1 апреля 2017
Метод тыка
Сезон 1 Серия 48
15 апреля 2017
Очки
Сезон 1 Серия 49
28 апреля 2017
Невезучий день
Сезон 1 Серия 50
13 мая 2017
Горячо-холодно
Сезон 1 Серия 51
27 мая 2017
В космос
Сезон 1 Серия 52
12 июня 2017
