В 1 сезоне сериала «Тима и Тома» бегемотика Тиму и слоненка Тому связывает крепкая дружба. Они обитают в деревеньке под названием Пряники и вместе с остальными жителями переживают захватывающие приключения. Уютный мирок главных героев напоминает игры, которые разворачиваются в детской комнате. Этим миром управляют дети, с помощью фантазии они оживляют свои игрушки и заставляют их жить своей жизнью. Дети редко впускают в свои игры взрослых, но в мир Тимы и Томы легко могут попасть родители – смешные шутки, ироничное отношение к неприятностям и ситуации, в которые попадают персонажи, будут интересны как малышам, так и их папам и мамам.