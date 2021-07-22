В 1 сезоне 4 серии сериала «Нашими глазами» трое детей в возрасте от восьми до десяти лет пытаются воплотить свои мечты в жизнь, преодолевая различные проблемы, с которыми сталкиваются обитатели неблагополучных районов Лос-Анджелеса.
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