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Актёры 2 сезона сериала «Вверх дном» (2021)

Актеры сериала «Вверх дном» Вся информация о сериале
Лоррейн Эшборн Lorraine Ashbourne
Ивэн Бэйли Ewan Bailey
Эшлин Би
Эшлин Би Aisling Bea
Aine Робби Ги
Робби Ги Robbie Gee
Сорча Кьюсак
Сорча Кьюсак Sorcha Cusack
Шэрон Хорган
Шэрон Хорган Sharon Horgan
Shona
Дориан Гроувер Dorian Grover
Рики Гроувер
Рики Гроувер Ricky Grover
Tom
Изабелла Джейд Фейн Jade Harrison
Тодор Йорданов Todor Jordanov
Victor
Мелани Кларк Пуллен Melanie Clark Pullen
Кадифф Кирван
Кадифф Кирван Kadiff Kirwan
Bradley
Cecily Cleeve
Пик Сен Лим Pik Sen Lim
Chien
Тобайас Мензис
Тобайас Мензис Tobias Menzies
Аасиф Мандви
Аасиф Мандви Aasif Mandvi
Vish
Эллиот Леви Elliot Levey
Джассем Мугари Jassem Mougari
Mo
Джонатан Ньяти Jonathan Nyati
Экоу Кварти Ekow Quartey
James
Rachel Benaissa
Джэми Мичи
Джэми Мичи Jamie Michie
Дастин Джонсон Dystin Johnson
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