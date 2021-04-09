В 1 сезоне 9 серии сериала «Они» несколько столетий назад путники Графтон и Марта встречают священника Хайрама Эппса. Тот предлагает им ненадолго остановиться в маленьком поселении, где он живет. Но в этом месте их не ждет ничего хорошего.