В 1 сезоне 1 серии сериала «Они» семейство Эмори покидает Северную Каролину и направляется в Калифорнию в поисках лучшей жизни. Однако по прибытии в новый дом они понимают, что новые соседи не просто им не рады, а настроены враждебно.