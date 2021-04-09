В 1 сезоне 1 серии сериала «Они» семейство Эмори покидает Северную Каролину и направляется в Калифорнию в поисках лучшей жизни. Однако по прибытии в новый дом они понимают, что новые соседи не просто им не рады, а настроены враждебно.
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