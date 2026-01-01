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Киноафиша Сериалы Молодой папа Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Молодой папа» (2016)

Актеры сериала «Молодой папа» Вся информация о сериале
Джуд Лоу
Джуд Лоу Jude Law
Дайан Китон
Дайан Китон Diane Keaton
Sister Mary Сильвио Орландо
Сильвио Орландо Silvio Orlando
Cardinal Voiello Хавьер Камара
Хавьер Камара Javier Cámara
Скотт Шеперд Scott Shepherd
Cardinal Dussolier
Сесиль де Франс
Сесиль де Франс Cecile De France
Sofia Людивин Санье
Людивин Санье Ludivine Sagnier
Esther
Тони Берторелли Toni Bertorelli
Cardinal Caltanissetta Стефано Аккорси
Стефано Аккорси Stefano Accorsi
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл James Cromwell
Cardinal Michael Spencer
Джанлука Гвиди Gianluca Guidi
Тони Плана
Тони Плана Tony Plana
Андре Грегори Andre Gregory
Гай Бойд Guy Boyd
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