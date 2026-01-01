Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Молодой папа
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Молодой папа» (2016)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Актеры сериала «Молодой папа»
Вся информация о сериале
Джуд Лоу
Jude Law
Дайан Китон
Diane Keaton
Sister Mary
Сильвио Орландо
Silvio Orlando
Cardinal Voiello
Хавьер Камара
Javier Cámara
Скотт Шеперд
Scott Shepherd
Cardinal Dussolier
Сесиль де Франс
Cecile De France
Sofia
Людивин Санье
Ludivine Sagnier
Esther
Тони Берторелли
Toni Bertorelli
Cardinal Caltanissetta
Стефано Аккорси
Stefano Accorsi
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Cardinal Michael Spencer
Джанлука Гвиди
Gianluca Guidi
Тони Плана
Tony Plana
Андре Грегори
Andre Gregory
Гай Бойд
Guy Boyd
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить