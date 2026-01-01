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Актёры 8 сезона сериала «Секретные материалы» (2000)

Актеры сериала «Секретные материалы» Вся информация о сериале
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны David Duchovny
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон Gillian Anderson
Роберт Патрик
Роберт Патрик Robert Patrick
Дэвид Бэрри Грэй David Barry Gray
Джо Мортон
Джо Мортон Joe Morton
Митч Пиледжи
Митч Пиледжи Mitch Pileggi
Майкл Уэлш
Майкл Уэлш Michael Welch
Брэдфорд Инглиш Bradford English
Уэйд Уильямс
Уэйд Уильямс Wade Williams
Майкл Боуэн Michael Bowen
Ким Грайст Kim Greist
Вито Ругинис Vyto Ruginis
Беллами Янг
Беллами Янг Bellamy Young
Джордан Варкол Jordan Warkol
Джин Динарски Eugene Dynarski
Лоуренс Прессмэн Lawrence Pressman
Кит Шарабайка Keith Szarabajka
Келли Уэймир Kellie Waymire
Николас Ли Nicholas Lea
Джим Коуди Уильямс Jim Cody Williams
Пенни Джонсон
Пенни Джонсон Penny Johnson Jerald
Аннабет Гиш
Аннабет Гиш Annabeth Gish
Брент Секстон
Брент Секстон Brent Sexton
Пэтрик Килпэтрик Patrick Kilpatrick
Мигель Сандовал
Мигель Сандовал Miguel Sandoval
Гай Торри Guy Torry
Родни Истман Rodney Eastman
Ари Гросс Arye Gross
Дип Рой
Дип Рой Deep Roy
Каролин Лагерфельт Caroline Lagerfelt
Джей Андервуд Jay Underwood
Конор О’Фэррелл Conor O'Farrell
Джеймс Пикенс James Pickens Jr.
Дженнифер Гриффин Jennifer Griffin
Билл Дау Bill Dow
Joe Sabatino
Joanna Sanchez
Tom Braidwood
Кэйси Биггс Casey Biggs
Jay Caputo
Брайан Томпсон
Брайан Томпсон Brian Thompson
Уильям О’Лири William O'Leary
Джудит Скотт Judith Scott
Эрик Андерсон Erich Anderson
Тамара Клэттербак Tamara Clatterbuck
Рой Тиннес Roy Thinnes
Уэнди Гэзелл
Уэнди Гэзелл Wendy Gazelle
Дениз Кросби Denise Crosby
Грегори Норман Крус Gregory Norman Cruz
Джей Аковоне Jay Acovone
Фрэнсис Фишер
Фрэнсис Фишер Frances Fisher
Расти Швиммер Rusty Schwimmer
Дэн Десмонд Dan Desmond
Ив Бреннер Eve Brenner
Дж. Патрик МакКормак J. Patrick McCormack
Кирк Б. Р. Уоллер Kirk B.R. Woller
Адам Либерман Adam Lieberman
Дин Хэглунд Dean Haglund
Зак Гренье
Зак Гренье Zach Grenier
Энни О' Annie O'Donnell
Саксон Трэйнор Saxon Trainor
Рон Канада Ron Canada
Скотт МакДональд Scott MacDonald
Bruce Harwood
Сара Коскофф Sarah Koskoff
М. К. Гейни
М. К. Гейни M.C. Gainey
Кен Дженкинс
Кен Дженкинс Ken Jenkins
Джеймс Отис James Otis
Randy Walker
Ли Дункан Lee Duncan
Джеймс Франко
Джеймс Франко James Franco
Sheila Shaw
Ноэль Гульеми
Ноэль Гульеми Noel Gugliemi
Меган Фоллоуз
Меган Фоллоуз Megan Follows
Bryan Rasmussen
Натали Редфорд Natalie Radford
Грант Хеслов Grant Heslov
Бернард Уайт
Бернард Уайт Bernard White
Адам Болдуин
Адам Болдуин Adam Baldwin
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