Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Секретные материалы Сезоны Сезон 7 Актеры и роли

Актёры 7 сезона сериала «Секретные материалы» (1999)

Актеры сериала «Секретные материалы» Вся информация о сериале
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны David Duchovny
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон Gillian Anderson
Уильям Б. Дэвис
Уильям Б. Дэвис William B. Davis
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон Scott Wilson
Judson Mills
Чэд Донелла Chad Donella
Уилли Гарсон
Уилли Гарсон Willie Garson
Билли Драго Billy Drago
Митч Пиледжи
Митч Пиледжи Mitch Pileggi
Криста Аллен Krista Allen
Рикки Джей Rikki Jai
Коллин Флинн Colleen Flynn
Рэндал «Текс» Кобб Randall Cobb
Джеймс Моррисон
Джеймс Моррисон James Morrison
Элисон Рид Alyson Reed
Скотт Купер
Скотт Купер Scott Cooper
Ник Чинланд
Ник Чинланд Nick Chinlund
Стэйси Хайдук Stacy Haiduk
Гарри Шендлинг Garry Shandling
Арт Эванс Art Evans
Марк Ролстон Mark Rolston
Tracy Middendorf
Деннис Буцикарис Dennis Boutsikaris
Dee Freeman
Мими Роджерс
Мими Роджерс Mimi Rogers
Николас Ли Nicholas Lea
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино Mark Pellegrino
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен Lance Henriksen
Майкл Инсайн Michael Ensign
Джудит Хоаг Judith Hoag
Майкл Шамус Уайлз
Майкл Шамус Уайлз Michael Shamus Wiles
Джина Мастроджакомо Gina Mastrogiacomo
Стив Рэнкин Steve Rankin
Энтони Хилд Anthony Heald
Ребекка Тулан Rebecca Toolan
Кейт Макнил Kate McNeil
Никки Эйкокс Nicki Aycox
Stephen Hornyak
Холмс Осборн Holmes Osborne
Джек МакГи Jack McGee
Джэми Марш Jamie Marsh
Ричард Кокс Richard Cox
Уилл Сассо
Уилл Сассо Will Sasso
Луиз Лэтэм Louise Latham
Тобин Белл
Тобин Белл Tobin Bell
Теа Леони
Теа Леони Tea Leoni
Эмилио Ривера Emilio Rivera
Стэнли Андерсон Stanley Anderson
Энн Дауд
Энн Дауд Ann Dowd
Кевин Уайзман
Кевин Уайзман Kevin Weisman
Тони Лонго Tony Longo
Леон Рассом
Леон Рассом Leon Russom
Перла Уолтер Perla Walter
Ф. Уильям Паркер F. William Parker
Констанс Зиммер Constance Zimmer
Роб Ван Дам
Роб Ван Дам Rob Van Dam
Колби Френч Colby French
Эрик Неннингер Eric Nenninger
ДжоНелл Кеннеди JoNell Kennedy
Шарин Митчелл Shareen Mitchell
Бет Грант
Бет Грант Beth Grant
J.W. Smith
Николас Суровы Nicolas Surovy
Tom Braidwood
Конрад Робертс Conrad Roberts
Том Бауэр
Том Бауэр Tom Bower
Билли Рэй Гэллион Billy Ray Gallion
John Mese
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf
Роберт ЛаСардо Robert LaSardo
Зэкари Энсли Zachary Ansley
Джерри Хардин Jerry Hardin
Sage Allen
Рик Крамер Rick Cramer
Дин Хэглунд Dean Haglund
Харрис Юлин Harris Yulin
Николас Уорт Nicholas Worth
Уэнди Шаал
Уэнди Шаал Wendy Schaal
Brittany Tiplady
Кэрол Бенкер Carol Banker
Энди Умбергер Andy Umberger
Спенсер Гаррет Spencer Garrett
Curtis Jackson
Дэвид Уэллс David Wells
Джон Финн
Джон Финн John Finn
Джим Маньячи Jim Maniaci
Пейшнс Кливлэнд Patience Cleveland
Philip Lenkowsky
Кэти Гриффин Kathy Griffin
Мартин Грэй Martin Gray
Тара Карсиан Tara Karsian
Уэйн Федерман Wayne Federman
Клеман Блэйк Clement Blake
Ким Дарби Kim Darby
Кристофер Уинн Christopher Wynne
Тара Бак Tara Buck
Bruce Harwood
Дик Кларк Dick Clark
Шеннон О`Харли Shannon O'Hurley
Лори Холден
Лори Холден Laurie Holden
Elayn J. Taylor
Ломбардо Бойяр Lombardo Boyar
Флойд Ред Крау Уэстермэн Floyd Red Crow Westerman
Тимоти Лэндфилд Timothy Landfield
Пол Либер Paul Lieber
Маршалл Манеш
Маршалл Манеш Marshall Manesh
Рон Мараско Ron Marasco
Майкл Бауэр Michael Bauer
Дэннис Кейффер Dennis Keiffer
Билл Дау Bill Dow
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше