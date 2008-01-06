В 5 сезоне 7 серии сериала «Прослушка» неожиданный звонок в очередной раз ставит Темплтона в центр внимания. Кроме того, он усиливает возникший вокруг Макналти резонанс. В итоге события начинают закручиваться в нечто совершенно невообразимое.
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