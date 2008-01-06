Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сын" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Прослушка Сезоны Сезон 5 Серия 7

Прослушка 5 сезон 7 серия смотреть онлайн

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Прослушка»
Более менее
Сезон 5 / Серия 1 6 января 2008
Неподтвержденные сообщения
Сезон 5 / Серия 2 13 января 2008
Непричастность
Сезон 5 / Серия 3 20 января 2008
Переходы
Сезон 5 / Серия 4 27 января 2008
Реагируя на цитаты
Сезон 5 / Серия 5 3 февраля 2008
Аспект Диккенса
Сезон 5 / Серия 6 10 февраля 2008
Принял
Сезон 5 / Серия 7 17 февраля 2008
Разъяснение
Сезон 5 / Серия 8 24 февраля 2008
Поздние издания
Сезон 5 / Серия 9 2 марта 2008
-30-
Сезон 5 / Серия 10 9 марта 2008
О чем cерия

В 5 сезоне 7 серии сериала «Прослушка» неожиданный звонок в очередной раз ставит Темплтона в центр внимания. Кроме того, он усиливает возникший вокруг Макналти резонанс. В итоге события начинают закручиваться в нечто совершенно невообразимое.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Титаник
Титаник 1 комментарий
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание 19 комментариев
Непослушная
Непослушная 13 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши