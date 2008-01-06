В 5 сезоне 5 серии сериала «Прослушка» Стэнфилду удается заключить новую сделку с наркодилером. Это помогает ему расширить свою зону влияния. Дело Макналти вызывает настоящий резонанс в прессе. Это происходит во многом благодаря помощи Темплтона.
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