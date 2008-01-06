В 5 сезоне 10 серии сериала «Прослушка» Карчетти объединяется с сотрудниками полиции, чтобы устранить последствия действий Дэниелса и Перлмана. Главные герои стоят перед непростым выбором – это решение серьезно повлияет на их дальнейшее будущее…
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