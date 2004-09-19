В 3 сезоне 7 серии сериала «Прослушка» Стрингер случайно узнает о том, что Брианна планирует поговорить с Макналти. У героев появляется возможность подключиться к коммуникационной сети шайки Барксдейла. Марло встречается с наркокурьером.
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