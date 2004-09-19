В 3 сезоне 3 серии сериала «Прослушка» в полицейском управлении города творится настоящий хаос. Не исключено, что виной всему неспособность сотрудников правоохранительных органов взять под контроль преступность Балтимора.
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