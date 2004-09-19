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Прослушка 3 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Прослушка»
Раз за разом
Сезон 3 / Серия 1 19 сентября 2004
При всём уважении
Сезон 3 / Серия 2 26 сентября 2004
Мёртвые солдаты
Сезон 3 / Серия 3 3 октября 2004
Хамстердам
Сезон 3 / Серия 4 10 октября 2004
Выбор
Сезон 3 / Серия 5 17 октября 2004
Возвращение домой
Сезон 3 / Серия 6 31 октября 2004
Пересмотр приоритетов
Сезон 3 / Серия 7 7 ноября 2004
Мораль
Сезон 3 / Серия 8 14 ноября 2004
Пощечина
Сезон 3 / Серия 9 21 ноября 2004
Преобразование
Сезон 3 / Серия 10 28 ноября 2004
Второй план
Сезон 3 / Серия 11 12 декабря 2004
Миссия достигнута
Сезон 3 / Серия 12 19 декабря 2004
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Прослушка» в полицейском управлении города творится настоящий хаос. Не исключено, что виной всему неспособность сотрудников правоохранительных органов взять под контроль преступность Балтимора.

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