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Актёры 3 сезона сериала «Прослушка» (2004)

Актеры сериала «Прослушка» Вся информация о сериале
Доминик Уэст
Доминик Уэст Dominic West
Джон Доумен
Джон Доумен John Doman
Идрис Эльба
Идрис Эльба Idris Elba
Фрэнки Фэйзон
Фрэнки Фэйзон Frankie Faison
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен Aidan Gillen
Вуд Харрис
Вуд Харрис Wood Harris
Avon Barksdale Дирдри Лавджой
Дирдри Лавджой Deirdre Lovejoy
Кларк Питерс
Кларк Питерс Clarke Peters
Уенделл Пирс
Уенделл Пирс Wendell Pierce
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Lance Reddick
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