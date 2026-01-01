Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Победитель
Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
 Outstanding Competition Program
Номинант
 Outstanding Reality Competition Program
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Competition Program
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Reality Competition Program
Победитель
Outstanding Reality Competition Program
Победитель
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Номинант
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Номинант
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Reality Competition Program
Победитель
Outstanding Reality Competition Program
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program
Номинант
 Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Reality Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Номинант
 Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Competition Program
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Номинант
 Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
 Outstanding Competition Program
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
 Outstanding Competition Program
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Competition Program
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
 Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Cinematography for Reality Programming
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Cinematography for Reality Programming
Номинант
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
 Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
 Outstanding Interactive Program
Номинант
 Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
 Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший экранный дуэт
Номинант
 Best Reality Competition
Номинант
