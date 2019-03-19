В 1 сезоне 2 серии сериала «Соседи» Сара открывает еще одну страшную для себя тайну, а ее дочь Кэти становится для Ника настоящим врагом. Ава продолжает достигать новых успехов в своем деле, а Энцо ведет борьбу с раздражающей соседкой по комнате.