В 1 сезоне 3 серии сериала «Отыграть назад» для Грейс наступает момент по-новому взглянуть на произошедшие события, ведь Джонатан излагает собственную версию случившегося. Кроме того, героиня понимает, что по ее следам идет некто близкий к Елене.
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