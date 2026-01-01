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Награды и номинации «Отыграть назад»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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