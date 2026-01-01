Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2021
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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