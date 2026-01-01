Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Подземная железная дорога
Награды
Награды и номинации «Подземная железная дорога»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о сериале
Золотой глобус 2022
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
International
Победитель
International
Победитель
Кладу лаврушку в морозилку: весь год не нарадуюсь своей хитрости - секрет от опытного шеф-повара
Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам
Почему помидоры трескаются при консервировании: вот как избежать уродливых трещин и сохранить плотную кожицу
Детектив с Васильевым и гениальная роль Меньшова: 7 российских мини-триллеров с высокими рейтингами
Автор «Во все тяжкие» создал для Apple TV самый просматриваемый хит в истории — а потом разбил сердца фанатам новостью о 2 сезоне
Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
«Лучший сериал с Крисом Праттом»: боевик Amazon подобрался к 8 баллам на IMDb и уже переплюнул «Джека Ричера»
Бандиты пошли творить добро: Okko назвал точную дату выхода новой комедии «ОПГ» с Петром Бусловым — это случится в августе
«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом
4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов
На мосту стояли трое – он, она и сложный тест: вспомните 5 легендарных советских фильмов по пейзажам с мостом?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить