Цитаты из сериала Тюдоры

Король Генрих VIII Вы думаете, вы знаете историю, но вы знаете только, чем она заканчивается. Чтобы добраться до сути этой истории, вам нужно вернуться к началу.
Сэр Томас Мор Если лев знает свою силу, ни один человек не сможет его контролировать...
Анна Болейн В браке не может быть трёх человек!
Анна Болейн [Генри засовывает руку под её платье] Не так.
Король Генрих VIII А как тогда?
Анна Болейн Соблазни меня. Пиши мне письма. И стихи, я люблю стихи. Накаляй меня своими словами. Соблазни меня.
[после того, как он поймал Чарльза с дочерью, Анной]
Герцог Бекингемский Что это такое? Брэндон!
Чарльз Брэндон Это то, на что похоже, Ваше Благородие.
Герцог Бекингемский [в ярости] Ты осквернил мою дочь!
Чарльз Брэндон Нет, нет. Она сама просила.
[вынимает меч угрожающе и подносит к горлу Чарльза]
Герцог Бекингемский Ты лишил её чести!
Чарльз Брэндон [с усмешкой] Клянусь, Ваше Благородие, до меня там был кто-то другой.
Герцог Бекингемский [держит меч у горла Чарльза] Ты, сын шлюхи.
Чарльз Брэндон [с ухмылкой] Да, это правда, Ваше Благородие.
Герцог Бекингемский Я должен тебя убить за это!
[паузa]
Герцог Бекингемский Убирайся!
Queen Katherine [Анне Болейн] Я знаю, что ты пытаешься сделать, но не думай, что сможешь отнять у меня короля. Пусть он играет с тобой. Пусть дарит тебе подарки. Но он не может отдать тебе своё истинное сердце... потому что *я* его храню.
Королева Екатерина Он устанет от тебя, как и все остальные.
Анна Болейн А что если нет?
Cardinal Thomas Wolsey Король приказывает вам отдать всю эту ситуацию в его руки. В противном случае суд вас осудит.
Queen Katherine Я удивлена получить такой запрос от столь мудрого и благородного человека, как вы. Я лишь бедная женщина, лишенная ума и понимания. Как я должна ответить на столь неожиданный запрос?
Cardinal Thomas Wolsey Вы прекрасно знаете, что желает король и что он получит.
Queen Katherine Все, что я знаю, Ваше Превосходительство, это то, что вы, ради своих целей, разжгли этот огонь. Все эти годы я недоумевала над вашей высокой гордостью и тщеславной славой. Я презирала вашу развратную жизнь и совсем не уважала вашу самонадеянную власть и вашу тиранию! Я также знаю о вашей злости к моему племяннику, Императору. Вы ненавидите его, как скорпион. И почему? Потому что он не удовлетворил вашу амбицию и не сделал вас Папой насильно.
Cardinal Thomas Wolsey Мадам, вы никогда не должны предполагать...
Queen Katherine Мое единственное удовлетворение в том, что, раздражая вас, я ускоряю ваше падение в глазах короля... исход, который я желаю более всего.
Thomas Wyatt [о Анне Болейн] Если она добьётся своего, она поднимет наш народ на уши...
Королева Екатерина [как Екатерину вызывают к показаниям, она падает на колени к ногам Генри] Милорд. Сэр. Умоляю вас, за всю любовь, что была между нами, дайте мне справедливость и правду. Прошу вас о милосердии и сострадании, ибо я бедная женщина и чужестранка, рожденная вне вашего царства. У меня здесь нет друзей и немного советов. Я бегу к вам, как к главе правосудия в этой стране. Я призываю Бога и весь мир свидетельствовать, что я была вам верной, смиренной и послушной женой, всегда угождающей вашим желаниям. Я любила всех, кого любили вы, ради вас, будь то мои друзья или враги. По мне у вас было много детей, хотя Богу угодно было вызвать их из этого мира. Но когда вы взяли меня вначале, я клянусь Богом, я была истинной девой, без прикосновения мужчины! И истинно ли это или нет, я оставляю на вашей совести.
Король Генрих VIII У меня нет наследника. Династия Тюдоров, вся работа моего отца, закончена, и это МОЯ вина!
Томас Уайет [говоря с Томасом Таллисом о Анне Болейне] Насколько это имеет значение, я переспал с ней.
Королева Екатерина Скажи мне, ты предпочитаешь своё место в этой жизни, чем на небесах?
Анна Болейн [о Генри] Говорят, все его романы быстро заканчиваются. Он то горячий, то холодный...
Томас Болейн Может, ты сможешь придумать, как его интересы можно сделать более... продолжительными?
Король Генрих VIII [к Анне Болейн] Мне нравится твоя шея.
Королева Екатерина Вы не ответили на письма моего племянника.
Король Генрих VIII Только потому, что ваш племянник — король Испании. Он что, думает, что у меня нет ничего лучше?
Королева Екатерина Он советует вам подписать договор с императором, признав Францию нашим общим врагом. Он также советует не верить всему, что говорит Уолси, потому что Уолси так предвзят в отношении французов.
Король Генрих VIII С каких пор ты дипломат?
Королева Екатерина Я дочь своего отца.
Король Генрих VIII [Схватив Екатерину за запястье] Ты моя ЖЕНА. Ты не мой министр, ты не мой канцлер, ты — моя жена.
Король Генрих VIII [к Вулси] Я хочу развода, и ты добьёшься его для меня.
Анна Клевская Если я не смогу угодить королю, он убьёт меня?
Королева Екатерина Я так рада тебя видеть. Здесь часто бывает одиноко.
Карл V Одиноко?
Королева Екатерина Между нами дела обстоят плохо. Его Величество и я.
Карл V Но... я собственными глазами видел, как он внимателен к тебе. Он смотрит на тебя с такой преданностью, кажется. С такой любовью.
Королева Екатерина Я боюсь, что это для твоего блага. Генри отличный маскарадник. Иногда я думаю, что он попросит меня о разводе.
Карл V Развод? Нет, это невозможно.
Королева Екатерина [Смотрит в сторону Генри, который снова пересекает путь с Анной Болейн] Разве нет?
Кардинал Томас Вулси Леди Анна, что вы здесь делаете?
Анна Болейн У меня аудиенция у Его Величества.
Кардинал Томас Вулси [с усмешкой] Что может сказать королю такая глупая девчонка, как ты?
Герцог Бекингемский Я прямой потомок Эдварда Второго. Это МОЯ корона!
Король Генрих VIII Томас Уайет, ты любил Анну Болейн?
Томас Уайет Конечно, я её любил. Но... на расстоянии.
Король Генрих VIII [после проведения совета] Решено. Мы идём войной на Францию. Теперь... могу пойти поиграть.
[Несколько придворных смеются]
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Jonathan Rhys Meyers
Джереми Нортэм
Джереми Нортэм
Jeremy Northam
Натали Дормер
Натали Дормер
Natalie Dormer
Стивен Уоддингтон
Стивен Уоддингтон
Steven Waddington
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Henry Cavill
Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди
Maria Doyle Kennedy
Сэм Нил
Сэм Нил
Sam Neill
Джейми Томас Кинг
Jamie Thomas King
Ник Даннинг
Nick Dunning
Себастьян Арместо
Себастьян Арместо
Sebastian Armesto
