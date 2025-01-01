Queen Katherine[Анне Болейн] Я знаю, что ты пытаешься сделать, но не думай, что сможешь отнять у меня короля. Пусть он играет с тобой. Пусть дарит тебе подарки. Но он не может отдать тебе своё истинное сердце... потому что *я* его храню.
Queen KatherineВсе, что я знаю, Ваше Превосходительство, это то, что вы, ради своих целей, разжгли этот огонь. Все эти годы я недоумевала над вашей высокой гордостью и тщеславной славой. Я презирала вашу развратную жизнь и совсем не уважала вашу самонадеянную власть и вашу тиранию! Я также знаю о вашей злости к моему племяннику, Императору. Вы ненавидите его, как скорпион. И почему? Потому что он не удовлетворил вашу амбицию и не сделал вас Папой насильно.
Queen KatherineМое единственное удовлетворение в том, что, раздражая вас, я ускоряю ваше падение в глазах короля... исход, который я желаю более всего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Wyatt[о Анне Болейн] Если она добьётся своего, она поднимет наш народ на уши...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Королева Екатерина[как Екатерину вызывают к показаниям, она падает на колени к ногам Генри] Милорд. Сэр. Умоляю вас, за всю любовь, что была между нами, дайте мне справедливость и правду. Прошу вас о милосердии и сострадании, ибо я бедная женщина и чужестранка, рожденная вне вашего царства. У меня здесь нет друзей и немного советов. Я бегу к вам, как к главе правосудия в этой стране. Я призываю Бога и весь мир свидетельствовать, что я была вам верной, смиренной и послушной женой, всегда угождающей вашим желаниям. Я любила всех, кого любили вы, ради вас, будь то мои друзья или враги. По мне у вас было много детей, хотя Богу угодно было вызвать их из этого мира. Но когда вы взяли меня вначале, я клянусь Богом, я была истинной девой, без прикосновения мужчины! И истинно ли это или нет, я оставляю на вашей совести.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Король Генрих VIIIУ меня нет наследника. Династия Тюдоров, вся работа моего отца, закончена, и это МОЯ вина!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Томас Уайет[говоря с Томасом Таллисом о Анне Болейне] Насколько это имеет значение, я переспал с ней.
Король Генрих VIIIТолько потому, что ваш племянник — король Испании. Он что, думает, что у меня нет ничего лучше?
Королева ЕкатеринаОн советует вам подписать договор с императором, признав Францию нашим общим врагом. Он также советует не верить всему, что говорит Уолси, потому что Уолси так предвзят в отношении французов.