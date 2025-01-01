[как Екатерину вызывают к показаниям, она падает на колени к ногам Генри] Милорд. Сэр. Умоляю вас, за всю любовь, что была между нами, дайте мне справедливость и правду. Прошу вас о милосердии и сострадании, ибо я бедная женщина и чужестранка, рожденная вне вашего царства. У меня здесь нет друзей и немного советов. Я бегу к вам, как к главе правосудия в этой стране. Я призываю Бога и весь мир свидетельствовать, что я была вам верной, смиренной и послушной женой, всегда угождающей вашим желаниям. Я любила всех, кого любили вы, ради вас, будь то мои друзья или враги. По мне у вас было много детей, хотя Богу угодно было вызвать их из этого мира. Но когда вы взяли меня вначале, я клянусь Богом, я была истинной девой, без прикосновения мужчины! И истинно ли это или нет, я оставляю на вашей совести.