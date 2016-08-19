В 1 сезоне 9 серии сериала «Тик» Террор собирается контролировать компанию, которая занимается производством газировки Brown Tingle Cola. Он использует офис в качестве секретной квартиры. С Артуром и Тиком хотят поговорить два посла.
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