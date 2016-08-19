В 1 сезоне 6 серии сериала «Тик» Артур хочет посетить агентство, которое следит за миром супергероев и суперзлодеев. Однако выясняется, что его закрыли много лет назад. На Артура и Тика нападает банда, но им удается отразить удар.
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