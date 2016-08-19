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Киноафиша Сериалы Тик Сезоны Сезон 1 Серия 3

Тик 2016 - 2019 3 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Тик»
Пилотный эпизод
Сезон 1 / Серия 1 19 августа 2016
Где мой разум?
Сезон 1 / Серия 2 25 августа 2017
Секрет / Идентичность
Сезон 1 / Серия 3 25 августа 2017
Незваные гости
Сезон 1 / Серия 4 25 августа 2017
Страх перед полетом
Сезон 1 / Серия 5 25 августа 2017
Возвышение
Сезон 1 / Серия 6 25 августа 2017
Байка из склепа
Сезон 1 / Серия 7 23 февраля 2018
Найти Миднайта
Сезон 1 / Серия 8 23 февраля 2018
Обед с андроидом
Сезон 1 / Серия 9 23 февраля 2018
Рискованный бисмут
Сезон 1 / Серия 10 23 февраля 2018
Начало конца
Сезон 1 / Серия 11 23 февраля 2018
Конец начала (расссвета эры супергероев)
Сезон 1 / Серия 12 23 февраля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Тик» Артур получает угрозы от Оверкилла. Но он испаряется, когда видит полицейских, и Артур остается один. Артур делает вид, что он супергерой. В собственной квартире Артура ожидает неприятная встреча с мисс Линт.

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