В 1 сезоне 3 серии сериала «Тик» Артур получает угрозы от Оверкилла. Но он испаряется, когда видит полицейских, и Артур остается один. Артур делает вид, что он супергерой. В собственной квартире Артура ожидает неприятная встреча с мисс Линт.
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