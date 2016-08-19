В 1 сезоне 2 серии сериала «Тик» Тик торопится на помощь. Он выбрасывает Артура из окна, чтобы спасти его от бандитов, и легко одерживает верх над приспешниками мисс Линт. Артур скрывается, но в скором времени Тику удается его отыскать.
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