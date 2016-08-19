В 1 сезоне 11 серии сериала «Тик» Карамазов рассказывает Артуру о плане Террора. Он заключается в том, чтобы использовать большой висмут и спровоцировать взрыв, который лишит жизни Супериана. Карамазов показал Артуру особенности своей одежды.
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