OtherИзвините, не могли бы вы прекратить ругаться, пожалуйста?
Malcolm TuckerМне очень жаль, больше от нас не будет ругани, ТЫ ГИГАНТСКИЙ ГЕЙСКИЙ УБЛЮДОК! Проваливай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm TuckerСколько, чёрт побери, говна в меню и какого это, ё-мое, вкуса?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh AbbottВсё, что я делаю: работаю, ем, принимаю душ, и всё. Иногда я сру#, просто как бы в качестве маленькой награды. Я имею в виду, это действительно моя награда. Сижу там и думаю - нет, я не буду читать New Statesman, это время только для меня. Это качественное время только для меня. Это нормально?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter MannionТы когда-нибудь пытался погуглить своё имя? Это как открыть дверь в комнату, где все говорят, какой ты х#й
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm TuckerСэм? Можешь связаться с Терри Коверли и Гленном Калленом? Пусть придут на встречу? Мне нужно на кого-то наорать, понимаешь? О, кстати, позвони Джону из Культуры, я, по-моему, пора орать прямо сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm Tucker[Джами, по телефону] В DoSAC полный бардак. Мне нужен ты тут с чёртовой газовой горелкой прямо сейчас!