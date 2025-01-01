Меню
Цитаты из сериала Гуща событий

[стучит в дверь]
Malcolm Tucker Заходите, ### или #### ## ##.
Other Извините, не могли бы вы прекратить ругаться, пожалуйста?
Malcolm Tucker Мне очень жаль, больше от нас не будет ругани, ТЫ ГИГАНТСКИЙ ГЕЙСКИЙ УБЛЮДОК! Проваливай!
Malcolm Tucker Сколько, чёрт побери, говна в меню и какого это, ё-мое, вкуса?
Hugh Abbott Всё, что я делаю: работаю, ем, принимаю душ, и всё. Иногда я сру#, просто как бы в качестве маленькой награды. Я имею в виду, это действительно моя награда. Сижу там и думаю - нет, я не буду читать New Statesman, это время только для меня. Это качественное время только для меня. Это нормально?
Peter Mannion Ты когда-нибудь пытался погуглить своё имя? Это как открыть дверь в комнату, где все говорят, какой ты х#й
Malcolm Tucker Сэм? Можешь связаться с Терри Коверли и Гленном Калленом? Пусть придут на встречу? Мне нужно на кого-то наорать, понимаешь? О, кстати, позвони Джону из Культуры, я, по-моему, пора орать прямо сейчас.
Malcolm Tucker [Джами, по телефону] В DoSAC полный бардак. Мне нужен ты тут с чёртовой газовой горелкой прямо сейчас!
