Hugh Abbott Всё, что я делаю: работаю, ем, принимаю душ, и всё. Иногда я сру#, просто как бы в качестве маленькой награды. Я имею в виду, это действительно моя награда. Сижу там и думаю - нет, я не буду читать New Statesman, это время только для меня. Это качественное время только для меня. Это нормально?