В 1 сезоне 6 серии сериала «Разведчик» Надя беседует со служащим посольства Сирии во Франции. Она хочет, чтобы Коэн остался в живых. Некоторое время назад Коэн втайне приходил в ее дом и в первый раз увидел собственных детей.
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