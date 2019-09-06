В 1 сезоне 6 серии сериала «Разведчик» Надя беседует со служащим посольства Сирии во Франции. Она хочет, чтобы Коэн остался в живых. Некоторое время назад Коэн втайне приходил в ее дом и в первый раз увидел собственных детей.