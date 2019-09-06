В 1 сезоне 4 серии сериала «Разведчик» Коэн принимает участие в уличных митингах, которые посвящены победе сирийской армии над Израилем. Народ празднует. Однако впоследствии Маази сообщает, что на самом деле весть о победе была пропагандой.
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