Испанская принцесса 1 сезон 3 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Испанская принцесса»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 15 мая 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 212 мая 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 319 мая 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 426 мая 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 52 июня 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 69 июня 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 716 июня 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 823 июня 2019
О чем cерия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Испанская принцесса» Гарри просит отца способствовать его браку с Екатериной. После рождения мертвого ребенка королеву Елизавету посещает видение о прерывании рода Тюдоров в случае женитьбы сына на вдове брата.
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