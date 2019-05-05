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Киноафиша Сериалы Испанская принцесса Сезоны Сезон 1 Серия 1

Испанская принцесса 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Испанская принцесса»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 мая 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 12 мая 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 19 мая 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 26 мая 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 июня 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 9 июня 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 16 июня 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 23 июня 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Испанская принцесса» Арагонская узнает, что долгие годы с ней вел переписку не Артур, а его младший брат. Королева Елизавета сообщает девушке, что ради ее замужества был обезглавлен брат ее кузины Маргарет.

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