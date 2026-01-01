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Киноафиша Сериалы Испанская принцесса Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Испанская принцесса» (2019)

Актеры сериала «Испанская принцесса» Вся информация о сериале
Алисия Боррачеро Alicia Borrachero
Queen Isabella
Лора Кармайкл
Лора Кармайкл Laura Carmichael
Аарон Кобэм
Аарон Кобэм Aaron Cobham
Oviedo
Дэниэл Серкера Daniel Cerqueira
De Fuensalida
Эллиот Кауэн
Эллиот Кауэн Elliot Cowan
Филип Камбас
Филип Камбас Philip Cumbus
Thomas Wolsey Шарлотта Хоуп
Шарлотта Хоуп Charlotte Hope
Catherine of Aragon Джорджи Хенли
Джорджи Хенли Georgie Henley
Стефани Леви-Джон
Стефани Леви-Джон Stephanie Levi-John
Lina de Cardonnes Альба Галоча
Альба Галоча Alba Galocha
Руаири О’Коннор
Руаири О’Коннор Ruairi O'Connor
Энгус Имри
Энгус Имри Angus Imrie
Prince Arthur Ричард Уильям Пеппер
Ричард Уильям Пеппер Richard William Pepper
Thomas Boleyn Джордан Ренцо
Джордан Ренцо Jordan Renzo
Charlie Brandon
Алан МакКенна Alan McKenna
Sir Richard Pole Олли Рикс
Олли Рикс Olly Rix
Edward Stafford
Надя Паркс Nadia Parkes
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