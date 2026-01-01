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Испанская принцесса
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Актёры 1 сезона сериала «Испанская принцесса» (2019)
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Актеры сериала «Испанская принцесса»
Вся информация о сериале
Алисия Боррачеро
Alicia Borrachero
Queen Isabella
Лора Кармайкл
Laura Carmichael
Аарон Кобэм
Aaron Cobham
Oviedo
Дэниэл Серкера
Daniel Cerqueira
De Fuensalida
Эллиот Кауэн
Elliot Cowan
Филип Камбас
Philip Cumbus
Thomas Wolsey
Шарлотта Хоуп
Charlotte Hope
Catherine of Aragon
Джорджи Хенли
Georgie Henley
Стефани Леви-Джон
Stephanie Levi-John
Lina de Cardonnes
Альба Галоча
Alba Galocha
Руаири О’Коннор
Ruairi O'Connor
Энгус Имри
Angus Imrie
Prince Arthur
Ричард Уильям Пеппер
Richard William Pepper
Thomas Boleyn
Джордан Ренцо
Jordan Renzo
Charlie Brandon
Алан МакКенна
Alan McKenna
Sir Richard Pole
Олли Рикс
Olly Rix
Edward Stafford
Надя Паркс
Nadia Parkes
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