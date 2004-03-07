В 5 сезоне 8 серии сериала «Клан Сопрано» вся семья вновь собирается для того, чтобы отпраздновать день рождения отца Кармелы. В это же время Джонни получает новый шикарный автомобиль, а двоюродный брат Тони решает найти себе работу на стороне.
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