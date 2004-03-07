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Киноафиша Сериалы Клан Сопрано Сезоны Сезон 5 Серия 8

Клан Сопрано 1999 - 2007 8 серия 5 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Клан Сопрано»
Два Тони
Сезон 5 / Серия 1 7 марта 2004
Крысиный пакет
Сезон 5 / Серия 2 14 марта 2004
Где Джонни?
Сезон 5 / Серия 3 21 марта 2004
Все счастливые семьи
Сезон 5 / Серия 4 28 марта 2004
Все вокруг не регулярно
Сезон 5 / Серия 5 4 апреля 2004
Сентиментальное обучение
Сезон 5 / Серия 6 11 апреля 2004
В Камелоте
Сезон 5 / Серия 7 18 апреля 2004
Марко Поло
Сезон 5 / Серия 8 25 апреля 2004
Неопознанные черные мужчины
Сезон 5 / Серия 9 2 мая 2004
Холодная дыра
Сезон 5 / Серия 10 9 мая 2004
Проверка мечты
Сезон 5 / Серия 11 16 мая 2004
Долговременная парковка
Сезон 5 / Серия 12 23 мая 2004
Все из уважения
Сезон 5 / Серия 13 6 июня 2004
О чем cерия

В 5 сезоне 8 серии сериала «Клан Сопрано» вся семья вновь собирается для того, чтобы отпраздновать день рождения отца Кармелы. В это же время Джонни получает новый шикарный автомобиль, а двоюродный брат Тони решает найти себе работу на стороне.

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