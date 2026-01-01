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Актёры 5 сезона сериала «Сопрано» (2004)
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Актеры сериала «Сопрано»
Вся информация о сериале
Джеймс Гандольфини
James Gandolfini
Tony Soprano
Лоррейн Бракко
Lorraine Bracco
Dr. Jennifer Melfi
Иди Фалько
Edie Falco
Carmela Soprano
Майкл Империоли
Michael Imperioli
Christopher Moltisanti
Доминик Кьянезе
Dominic Chianese
Стивен Ван Зандт
Steven Van Zandt
Silvio Dante
Тони Сирико
Tony Sirico
Paulie 'Walnuts' Gualtieri
Роберт Айлер
Robert Iler
Джэми-Линн Сиглер
Jamie-Lynn Sigler
Meadow Soprano
Дреа де Маттео
Drea de Matteo
Adriana La Cerva
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