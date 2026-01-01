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Киноафиша Сериалы Сопрано Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Сопрано» (2004)

Актеры сериала «Сопрано» Вся информация о сериале
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини James Gandolfini
Tony Soprano Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко Lorraine Bracco
Dr. Jennifer Melfi Иди Фалько
Иди Фалько Edie Falco
Carmela Soprano Майкл Империоли
Майкл Империоли Michael Imperioli
Christopher Moltisanti Доминик Кьянезе
Доминик Кьянезе Dominic Chianese
Стивен Ван Зандт Steven Van Zandt
Silvio Dante
Тони Сирико
Тони Сирико Tony Sirico
Paulie 'Walnuts' Gualtieri Роберт Айлер
Роберт Айлер Robert Iler
Джэми-Линн Сиглер
Джэми-Линн Сиглер Jamie-Lynn Sigler
Meadow Soprano Дреа де Маттео
Дреа де Маттео Drea de Matteo
Adriana La Cerva
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