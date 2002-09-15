В 4 сезоне 13 серии сериала «Клан Сопрано» суд над Джуниором постепенно завершается. Тони изо всех сил стремится развеселить свою жену. В это же время Кристофер старается разобраться сразу с двумя наемными убийцами. Но за кем они охотятся?