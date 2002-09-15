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Киноафиша Сериалы Клан Сопрано Сезоны Сезон 4 Серия 13

Клан Сопрано 1999 - 2007 13 серия 4 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Клан Сопрано»
Для всех долгов, публичных и частных
Сезон 4 / Серия 1 15 сентября 2002
Без показа
Сезон 4 / Серия 2 22 сентября 2002
Кристофер
Сезон 4 / Серия 3 29 сентября 2002
Вес
Сезон 4 / Серия 4 6 октября 2002
Мой пирожок
Сезон 4 / Серия 5 13 октября 2002
Все несчастны
Сезон 4 / Серия 6 20 октября 2002
Слишком много смотришь телевизор
Сезон 4 / Серия 7 27 октября 2002
Слияния и поглощения
Сезон 4 / Серия 8 3 ноября 2002
Кто бы это ни сделал
Сезон 4 / Серия 9 10 ноября 2002
Сильный молчаливый тип
Сезон 4 / Серия 10 17 ноября 2002
Вызываю все машины
Сезон 4 / Серия 11 24 ноября 2002
Элоиза
Сезон 4 / Серия 12 1 декабря 2002
Белые кепки
Сезон 4 / Серия 13 8 декабря 2002
О чем cерия

В 4 сезоне 13 серии сериала «Клан Сопрано» суд над Джуниором постепенно завершается. Тони изо всех сил стремится развеселить свою жену. В это же время Кристофер старается разобраться сразу с двумя наемными убийцами. Но за кем они охотятся?

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