В 1 сезоне 8 серии сериала «Клан Сопрано» федералы все ближе подбираются к семье ДиМео. Главный герой серьезно переживает из-за повышенного внимания правоохранительных органов. Крис, напротив, расстроен, что ему уделяют слишком мало внимания...
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