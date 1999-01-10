В 1 сезоне 4 серии сериала «Клан Сопрано» кончина Джеки серьезно влияет на всех героев. Начинается борьба за его место. Гибель Брендана в то же время заставляет Криса опасаться за свою собственную жизнь. Тони узнает шокирующую правду о своем отце.