В 1 сезоне 4 серии сериала «Клан Сопрано» кончина Джеки серьезно влияет на всех героев. Начинается борьба за его место. Гибель Брендана в то же время заставляет Криса опасаться за свою собственную жизнь. Тони узнает шокирующую правду о своем отце.
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