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Киноафиша Сериалы Клан Сопрано Сезоны Сезон 1 Серия 4

Клан Сопрано 1999 - 2007 4 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Клан Сопрано»
Клан Сопрано
Сезон 1 / Серия 1 10 января 1999
Длиной 46
Сезон 1 / Серия 2 17 января 1999
Отказ, гнев, одобрение
Сезон 1 / Серия 3 24 января 1999
Низинные земли
Сезон 1 / Серия 4 31 января 1999
Колледж
Сезон 1 / Серия 5 7 февраля 1999
Мир Сопрано
Сезон 1 / Серия 6 14 февраля 1999
Пушистая шейка
Сезон 1 / Серия 7 21 февраля 1999
Легенда о Теннесси Молтисанти
Сезон 1 / Серия 8 28 февраля 1999
Бока
Сезон 1 / Серия 9 7 марта 1999
Хит это хит
Сезон 1 / Серия 10 14 марта 1999
Никто ничего не знает
Сезон 1 / Серия 11 21 марта 1999
Изабелла
Сезон 1 / Серия 12 28 марта 1999
Я — мечта Дженни Кусамано
Сезон 1 / Серия 13 4 апреля 1999
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Клан Сопрано» кончина Джеки серьезно влияет на всех героев. Начинается борьба за его место. Гибель Брендана в то же время заставляет Криса опасаться за свою собственную жизнь. Тони узнает шокирующую правду о своем отце.

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