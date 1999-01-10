В 1 сезоне 12 серии сериала «Клан Сопрано» главный герой наконец начинает ощущать последствия того стресса, который пережил накануне. По всей видимости, ему действительно нужна помощь опытного врача. Джуниор снова заставляет всех нервничать.
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