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Киноафиша Сериалы Клан Сопрано Сезоны Сезон 1 Серия 12

Клан Сопрано 1999 - 2007 12 серия 1 сезон

9.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Клан Сопрано»
Клан Сопрано
Сезон 1 / Серия 1 10 января 1999
Длиной 46
Сезон 1 / Серия 2 17 января 1999
Отказ, гнев, одобрение
Сезон 1 / Серия 3 24 января 1999
Низинные земли
Сезон 1 / Серия 4 31 января 1999
Колледж
Сезон 1 / Серия 5 7 февраля 1999
Мир Сопрано
Сезон 1 / Серия 6 14 февраля 1999
Пушистая шейка
Сезон 1 / Серия 7 21 февраля 1999
Легенда о Теннесси Молтисанти
Сезон 1 / Серия 8 28 февраля 1999
Бока
Сезон 1 / Серия 9 7 марта 1999
Хит это хит
Сезон 1 / Серия 10 14 марта 1999
Никто ничего не знает
Сезон 1 / Серия 11 21 марта 1999
Изабелла
Сезон 1 / Серия 12 28 марта 1999
Я — мечта Дженни Кусамано
Сезон 1 / Серия 13 4 апреля 1999
О чем cерия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Клан Сопрано» главный герой наконец начинает ощущать последствия того стресса, который пережил накануне. По всей видимости, ему действительно нужна помощь опытного врача. Джуниор снова заставляет всех нервничать.

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