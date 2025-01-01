Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сопрано Цитаты

Цитаты из сериала Сопрано

Anthony 'Tony' Soprano Sr. Больше теряется от колебаний, чем от неверного решения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Salvatore 'Big Pussy' Bompensiero Привет, Сил.
Silvio Dante Что?
Salvatore 'Big Pussy' Bompensiero "Что". Меня не было долго. Давай, я слушаю.
Silvio Dante [подражая Аль Пачино] Только когда я подумал, что выбрался, ОНИ ТЯНУТ МЕНЯ ОБРАТНО!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Даже у сломанного часовника есть два правильных времени в день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Sr. Ты знаешь, где я был вчера, когда ты звонил?
Доктор Дженнифер Мелфи Не знаю.
Энтони 'Тони' Сопрано Sr. Я стоял перед бордельом, пока один из моих парней внутри избивал какого-то чувака, который мне должен деньги. Сломал ему руку. Пуля в колено.
Доктор Дженнифер Мелфи Как ты себя при этом чувствовал?
Энтони 'Тони' Сопрано Sr. Хотел бы быть на его месте.
Доктор Дженнифер Мелфи Ударить или получить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christopher Страх постучал в дверь. Вера открыла. Там никого не было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Ты знаешь, иногда то, что здесь происходит, похоже на то, как если бы ты срал.
Dr. Jennifer Melfi Да, согласна. Хотя я предпочла бы думать об этом скорее как о родах.
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Поверь мне. Это как будто срать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Jennifer Melfi Вернемся к Пай-О-Май, грустно, что ты потерял то, что любил. Но, тем не менее, это лошадь.
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Что за х#й с тобой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о его отце]
Энтони 'Тони' Сопрано С. Ремень был его любимым инструментом воспитания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Blundetto Как же это странно. Мой кузен на месте старика.
Paulie 'Walnuts' Gualtieri Как говорит "Сунь Цзы": хороший командир добр и не стремится к славе.
Tony Blundetto Что?
Paulie 'Walnuts' Gualtieri "Сунь Цзы". Китайский принц Матчабелли. Тони познакомил меня с ним.
Silvio Dante Цзы, Цзы! Сунь Цзы, ты, б#дь, подлиза!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Ты становишься лучше, это главное. Ты тоже лучше выглядишь.
Corrado Erico 'Uncle Junior' Soprano Если собираешься мне врать, скажи, что в машине сидит баба, которая хочет облизать мои яйца.
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Если тебе это нужно, одним звонком решится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Куннилингус и психиатрия привели нас к этому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. [к Сильвио] При всем уважении, ты не имеешь ни малейшего представления, каково это — быть первым. Каждое твое решение влияет на все аспекты всего остального. Это почти непосильная ноша. А в конце концов ты остаёшься с этим абсолютно один.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Ливия Сопрано Хотел бы я, чтобы Господь забрал меня сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кристофер только что вышел из реабилитации.]
Энтони 'Тони' Сопрано Сr. Какой из двенадцати шагов ты сейчас проходишь?
Кристофер Мольтисанти Единственный шаг, который я не сделал, это обойти всех, кому я насолил, пока был на наркотиках, и извиниться.
Энтони 'Тони' Сопрано Сr. ...может, тебе не стоит это делать. Не буди лихо, пока оно тихо.
Кристофер Мольтисанти Вот я и думал об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Снр. Сил, объясни им. Какие два бизнеса были устойчивы к кризисам с давних пор?
Сильвио Данте Некоторые аспекты шоу-бизнеса и нашего дела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Jennifer Melfi Ты всё ещё принимаешь литий?
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Литий, Прозак. Когда это закончится?
Dr. Jennifer Melfi Мы пытаемся дать тебе встряску. Сделай... небольшой старт.
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Почему бы просто не пнуть меня по голове?
Dr. Jennifer Melfi Я знаю, что то, что ты переживаешь, очень болезненно.
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Когда тебя колют в ребра, это больно. А эту х#**ю я вообще не чувствую. Ничего. Мёртв. Пустота.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кристофер под кайфом]
Энтони 'Тони' Сопрано Хочу с тобой поговорить.
Кристофер Мольтисанти Да, тоже хотел с тобой поговорить.
Энтони 'Тони' Сопрано Я начну. Мне нужно сделать своим приоритетом ограничить свое участие в потенциально опасных разговорах и прослушках, вся хрень такая.
Кристофер Мольтисанти Конечно, парень на твоем месте.
Энтони 'Тони' Сопрано В течение следующих нескольких лет я всё больше буду отдавать свои приказы через тебя, а в итоге — только через тебя.
Кристофер Мольтисанти А как насчет Сила? У тебя же всё с ним и Полли.
Энтони 'Тони' Сопрано Эти другие ребята, Сил, Полли... одно, что они не: они не моя кровь. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Это вопрос доверия.
Кристофер Мольтисанти Это очень мудро.
Энтони 'Тони' Сопрано Сил хороший консильери, он будет продолжать в этом качестве, но он тоже не успел воскреснуть. С другой стороны, нет причины, чтобы проявлять к нему ###дский характер.
Кристофер Мольтисанти Нет, конечно нет.
Энтони 'Тони' Сопрано Будет период перехода.
Кристофер Мольтисанти Господи, Т.
Энтони 'Тони' Сопрано Ты поведешь эту семью в двадцать первый век.
Кристофер Мольтисанти Но мы уже в двадцать первом веке, Т...
[Тони смотрит на него, недоумевая]
Кристофер Мольтисанти Что бы ты ни сказал, Т. Я бы последовал за тобой даже в ад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Антонио 'Тони' Сопрано Старший Если ты можешь цитировать правила, значит, ты можешь им следовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Sr. Хорошо, очевидно, ты сказал копам, что не знаешь, кто это сделал.
Вито Спатафоре Я расстроен, но, пожалуйста. Я знаю, как держать язык за зубами.
Ральф Чифаретто Если, конечно, поблизости нет бутерброда с салями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Какой, чёрт побери, человек я, если моя собственная мать хочет меня мёртвым?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полли 'Грецкий Орех' Гуальтьери [повторяющаяся фраза при приветствии кого-то или нескольких человек] Чё слышал? Чё сказал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Silvio Dante Ты хорош настолько, насколько хорош твой последний конверт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ralphie Cifaretto Мне не хочется это делать, Арти. Но, думаю, я откажусь. Прости.
Artie Bucco Почему нет?
Ralphie Cifaretto Потому что, если ты не вернешь мне деньги, я не смогу тебе отомстить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eugene Pontecorvo Единственное, что я когда-либо находил на улице, это моя первая жена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ralphie Cifaretto ...и я знаю, что я тот guy, который встречается с твоей мамой,
Jackie Aprile Jr. Встречается?
Ralphie Cifaretto Не надо так б***ь грязно это обсуждать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paulie 'Walnuts' Gualtieri О, а ты-то что знаешь о том, кому что принадлежит? Ты же был в бегах двадцать чёртовых лет!
Feech La Manna Что дает мне право зарабатывать!
Paulie 'Walnuts' Gualtieri Что дает тебе право на дерьмо! По моим понятиям, ты зарабатываешь очки за то, что не сидишь в тюрьме.
Feech La Manna Хорошо, что для меня твоё мнение ничего не значит! Что твоё, то твоё, Полли, а что не твоё, не принадлежит никому другому. Так сделай себе чёртову одолжение и убирайся из моего магазина!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Старая. Когда женишься, поймёшь, как важно есть свежие продукты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Агент ФБР Мы прослушивали все телефоны Тони Сопрано в течение четырех лет, но он говорит меньше, чем Харпо Маркс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Silvio Dante Моя дочка раскололась на этой феминистской теме. Она сказала, что работать в Бинге - унизительно для девушки. То, что эти девушки зарабатывают по $1500 в неделю, не имеет никакого значения для моей принцессы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adriana La Cerva Они сломали мой чертов стул.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Да не было там никакого Кобейна! Это была просто небольшая суицидальная выходка, и только.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Несколько персонажей Умри отсюда на х#й!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Silvio Dante Крисси, я слышал, ты неплохо делаешь с игрой.
Christopher Moltisanti Ты прикалываешься? На те бабки, что я заработал, я мог бы работать в Denny's всю жизнь.
Silvio Dante Да ладно, как будто они тебя когда-либо возьмут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Jennifer Melfi Мне вас жалко, мужчины. Это наша, черт подери, вина, что вы не знаете, как себя вести.
Randall Curtin О! Признаёте ошибки?
Dr. Jennifer Melfi Мы говорим вам быть более чувствительными, вы присоединяетесь к Обществу Обетованных. Мы говорим вам быть на связи со своими чувствами, а вы убегаете в лес в набедренной повязке, мажетесь медвежьим жиром и бьете в барабан.
Randall Curtin Эй, не порть мне вечер.
Dr. Jennifer Melfi Ты знаешь, о чём я.
Randall Curtin Конечно. Вы хотите кого-то, кто чуток к вашим нуждам, но в то же время достаточно решителен для редкого объекта в шкафу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[лидер профсоюза не согласен с одним из планов Сопрано. Бобби отправляется решать ситуацию]
Бобби "Бакала" Баккалери Ты Тедди Дженаретти, не правда ли? Представитель профсоюза 184-го?
Лидер профсоюза Виноват. А ты, что, монтажник?
Бармен Чем могу помочь?
Бобби "Бакала" Баккалери Уайлд Тёрки, без льда. Я видел твой караван на стоянке. Неплохая машинка для семьи.
Лидер профсоюза Я тебя знаю?
Бобби "Бакала" Баккалери [жмет руку] Джим Блейк.
Лидер профсоюза В каком профсоюзе ты состоят?
Бобби "Бакала" Баккалери Проблемы с спиной. Просто следил за всем этим, знаешь, выборы на носу. Дик Хоффман в президенты? Слышал, что он завоевал голоса 184-го. Думаю, это ошибка.
Лидер профсоюза Пенсия обворовывается уже 25 лет.
Бобби "Бакала" Баккалери Слушай, я уверен, у вас есть жалобы. Но Дик Хоффман? За что ты этому парню должен? Это всё разговоры, он не понимает реальности. Ты думаешь, если что-то пойдет не так, ему будет не пофиг на вас?
Лидер профсоюза Я знаю, что ты пытаешься сделать.
Бобби "Бакала" Баккалери Ты выглядишь как умный парень. Понимаю, почему твой профсоюз доверяет тебе делать правильные вещи. Я просто говорю, если бы это зависело от меня, у меня есть дети, которые зависят от меня, как и у тебя. И тратить свои голоса на кого-то вроде Дика Хоффмана? Я мог бы себе в голову пулю всадить.
[делает пистолет из руки и направляет его к затылку]
Бобби "Бакала" Баккалери Вот тут, тут и тут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phil Leotardo В моем альбоме нет мусора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Soprano Все в моей жизни, что ли, совсем куку?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано старший [о своём отце] Он сидел в тюрьме. Его не было, когда я был маленьким. Мне говорили, что он в Монтана, стал ковбоем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кристофер Молтисанти Так что, ты не скажешь никому об этом?
Чёрный гангстер У меня рот, как у статуи, чёрт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Janice Soprano [когда она разговаривает с Тони, высасывая мозг из костного мозга] Боже, как я люблю мозг, точно так же, как мама. Помнишь маму с косточкой? Это звучало, как день со скидкой в клинике липосакции.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[за игрой в карты]
Сальваторе "Большой Пусси" Бонпенсиро Я съел больше королев, чем Ланселот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ливия Сопрано [за ужином говорим о поведении ЭйДжея] О, его отец был таким же. Я практически ЖИЛА в кабинете этого директора.
Антони 'Тони' Сопрано Серж. Можно не продолжать, пожалуйста?
Ливия Сопрано Ну, ты помнишь только то, что хочешь помнить. Да, ну, у меня, должно быть, был другой сын, который угнал машину в десять лет.
[паузa]
Ливия Сопрано Да, он едва видел через руль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carmine 'Little Carmine' Lupertazzi Нет, ты должен дать ему немного свободы. Он еще не был боссом семьи так долго.
Carmine Lupertazzi Семья? Я же тебе говорил. Это переоцененная бригада.
John 'Johnny Sack' Sacrimoni Кем бы они ни были, Кармин, Сопрано приносят кучу денег.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коррадо Эрико 'Дядя Джуниор' Сопрано Сколько Вайт Касл ты съел?
Бобби "Бакала" Баккалиери Нисколько. Клянусь.
Коррадо Эрико 'Дядя Джуниор' Сопрано Я его ЧУВСТВУЮ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Тысяч на пять будет стоить моя жизнь, если кто-то узнает, что я в этой психушке?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christopher Moltisanti Что бы ты ни делал, не вступай в разговор с Сильвио.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
'Little' Carmine Lupertazzi Jr. Основной вопрос в том, буду ли я таким же эффективным боссом, как мой отец? И я буду, даже ещё более? Но пока я не стану таким, будет сложно это проверить, я думаю, что буду более эффективным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adriana La Cerva Ральф спрашивал, есть ли Тони в клубе. Почему? Он собирается быть?
Christopher Ты не знаешь, что этот парень для меня сделал.
Adriana La Cerva Да, знаю.
Christopher Не только за мои 'пояса', есть кое-что, о чем я не могу говорить. Что-то, что разрушало мою жизнь, и он исправил это. За то, что я ему должен, я бы пошёл за этим человеком в ад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано старший Оооо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. [повторяемая фраза, когда его обвиняют в предпочитании] Я не провожу конкурс популярности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Присяжный #9 Держи связь. Позвони, когда родится твой внук.
Присяжная Не хотел бы я думать о тебе в тот день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Soprano Ой, бедненький. Что, хочешь коробку конфет от Уитмена?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corrado Erico 'Uncle Junior' Soprano Мы знакомы с тех пор, как Моисей носил шортики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Старший Конец истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кристофер Молтисанти В своих мыслях я использую технику позитивной визуализации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Трое капо Тони врываются в комнату, гневно]
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Я думал, что только я один выгляжу для Джуниора вот так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ливия Сопрано [повторяемая фраза к Тони Сопрано-старшему после того, как он жалуется на неё и на другие аспекты своей жизни] О, бедненький ты...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. Может, я не прав, но ты стал не собой с тех пор, как старик умер. Лоррейн Калуззо. А потом ты утопил лодку этого идиота. Это не тот Джонни Сэк, которого я знал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Несколько персонажей [постоянная фраза при встрече с "нашим другом"] Вот он.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Blundetto Представляешь, когда я вышел из лагеря, я думал, что подушку безопасности зовут Полли Грецкий!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Антонио 'Тони' Сопрано Старший [повторяемая фраза, когда доктор Мельфи использует медицинскую терминологию, которую он не понимает] По-английски?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коррадо Эрико 'Дядя Джуниор' Сопрано [повторяющаяся шутка] С тех пор как Моисей носил короткие шорты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior Soprano Должно быть по-другому в унитазе сейчас. Не так, как в старые времена. С#ка, животные.
Feech La Manna Все дело в создании прецедента.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mikey Palmice Новый босс — Джуниор Сопрано, и он не уважает старые договорённости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Несколько персонажей [повторяющаяся фраза, призывающая их мыслить позитивно и оптимистично, если они сейчас разочарованы, подавлены или грустны] Держите хвост пистолетом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angelo Garepe Растислав, я думаю, он тра#ает свою жену по частям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Ср. [Повторяемая строка] Пропусти вступления...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. [он не хочет верить, что Пусси работает на ФБР] Это чёртов ДжИММИ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая реплика]
Фурио Джунта Не нуди мне!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Sr. [постоянная фраза, когда кто-то пытается бросить ему вызов] Что? Ты сейчас собираешься спорить со мной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Антонио 'Тони' Сопрано Сн. [повторная фраза для AJ] Сосредоточься на хороших моментах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Антони 'Тони' Сопрано Старший [постоянная фраза доктору Мельфи, когда она намекает на его возможный комплекс Эдипа] О, да брось, я не хочу трахать свою мать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corrado Erico 'Uncle Junior' Soprano [постоянно повторяемая фраза, когда кто-то или что-то раздражает] Ты, мешаешь мне, сука!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Janice Soprano [во время спора с Тони] Много чего могу сказать, но не стану.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Several characters Пошел ты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. [Повторяемая фраза] Ты только и делаешь, что жалеешь себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Энтони 'Тони' Сопрано старший Все в порядке. Все в порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Антоний 'Тони' Сопрано Ср. [Бобби 'Бакала' Баккалиери, про Джанис] Хочешь больше ответственности? Начинай с того, чтобы контролировать свою жену.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. [Повторяемая фраза доктору Мельфи во время сеансов терапии] У меня все под контролем, а я все равно чувствую себя жалким у#цом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Ср. [повторяемая фраза после выздоровления от ранения] Каждый день — это подарок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John 'Johnny Sack' Sacrimoni [повторяемая фраза при ответе на телефон] Алло!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Несколько персонажей [повторяемая фраза, шутливо, саркастично, когда говорится о сходстве и похожести одного реального человека на другого вымышленного] Вот тут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. [повторяемая фраза, чтобы убедить кого-то признать, что проблема, которой избегают, действительно существует] Давайте поговорим о 500-килограммовом слоне в комнате.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Sr. [дядьке Джуниору, шутя] Я шучу, старый хрен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. [Повторяющаяся фраза для разных людей в разные моменты, описывающая его восхищение Гари Купером] Сильный, молчаливый тип. Вот кто настоящий американец, он просто делал то, что должен был делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Несколько персонажей [Повторяемая фраза, подразумевающая отсутствие смысла в жизни] Какой, блин, смысл?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Несколько персонажей [Повторяемая фраза, когда торопят сделать что-то или сказать что-то, или когда говорят что-то сделать наспех] Не торопись...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Ср. [повторяемая фраза, подразумевающая и так далее] Да на х#й все это!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Несколько персонажей [повторяемая фраза, когда оставляешься в ситуации, в которой не собирался оказаться, или остаёшься с вариантом, который не выбирал] Что ты будешь делать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phil Leotardo [повторяющаяся фраза, ссылающаяся на криминальную семью Сопрано] Они просто переоценённая бригада.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коррадо Эрико 'Дядя Джуниор' Сопрано [постоянная фраза, когда жалуется на то, что в его доме слишком много людей] Что это такое? Д#р# в Гранд Сентрал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано Старший [повторяемая фраза и его единственное условие для Фича Ла Манна после того, как он попросил вернуться в семью после выхода из тюрьмы] Пока ты не наступаешь на ноги другим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
A.J. Soprano [постоянная фраза, саркастично, когда кто-то жалуется на него] Бедняжка ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энтони 'Тони' Сопрано старший [доктору Мелфи, ссылаясь на разорванные отношения с матерью] Она для меня мертва.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Feech La Manna [Повторяемая фраза] Короче говоря...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carmela Soprano [Повторяемая фраза, когда она чувствует, что кто-то несправедливо перекладывает вину на нее] О, так это моя вина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony 'Tony' Soprano Sr. [повторяющаяся фраза, подразумевающая, что никто не зарабатывает, когда преступные семьи воюют друг с другом] Когда парни на матрасах, они не зарабатывают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Антонио 'Тони' Сопрано Sr. [Повторяемая фраза доктору Дженнифер Мелфи, касающаяся психоанализа] Это х#йня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сальваторе 'Биг Пусси' Бомпенсиеро [повторяемая фраза, ссылающаяся на его травму спины] У меня с спиной полный п#ц, ты это знаешь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Corrado Erico 'Uncle Junior' Soprano [спрашивая, позволит ли она ему поцеловать их в щеку] Дай мне эту щеку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коррадо Эррико 'Дядя Джуниор' Сопрано [чтобы саркастически подчеркнуть, когда произошло определенное событие] С тех пор, как Моисей носил короткие штаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Feech La Manna [повторяемая фраза перед рассказами о том, каково было быть гангстером в его лучшие годы] В мои времена...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christopher Moltisanti [повторяемая фраза при представлении и приветствии других участников на встрече Анонимных Алкоголиков] Привет, я Крис, я алкоголик и наркоман.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коррадо Эрико 'Дядя Джуниор' Сопрано [повторяемая фраза для подчеркивания и преувеличения сравнения временного промежутка между двумя людьми или двумя предметами] С тех пор как Моисей носил шорты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
James Gandolfini
Винсент Пасторе
Винсент Пасторе
Vincent Pastore
Стивен Ван Зандт
Steven Van Zandt
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Lorraine Bracco
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Michael Imperioli
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Тони Сирико
Тони Сирико
Tony Sirico
Доминик Кьянезе
Доминик Кьянезе
Dominic Chianese
Нэнси Марчанд
Нэнси Марчанд
Nancy Marchand
Джозеф Р. Ганнасколи
Joseph R. Gannascoli
Джо Пантольяно
Джо Пантольяно
Joe Pantoliano
Джон Вентимилья
Джон Вентимилья
John Ventimiglia
Роберт Лоджа
Robert Loggia
Дреа де Маттео
Дреа де Маттео
Drea de Matteo
Марк Блум
Mark Blum
Стив Ширрипа
Стив Ширрипа
Steve Schirripa
Фрэнк Винсент
Frank Vincent
Аида Туртурро
Аида Туртурро
Aida Turturro
Винсент Куратола
Винсент Куратола
Vincent Curatola
Ал Сапиенца
Al Sapienza
Федерико Кастеллуччо
Федерико Кастеллуччо
Federico Castelluccio
Роберт Айлер
Роберт Айлер
Robert Iler
Иди Фалько
Иди Фалько
Edie Falco
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше