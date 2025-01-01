Anthony 'Tony' Soprano Sr.[к Сильвио] При всем уважении, ты не имеешь ни малейшего представления, каково это — быть первым. Каждое твое решение влияет на все аспекты всего остального. Это почти непосильная ноша. А в конце концов ты остаёшься с этим абсолютно один.
Агент ФБРМы прослушивали все телефоны Тони Сопрано в течение четырех лет, но он говорит меньше, чем Харпо Маркс.
Silvio DanteМоя дочка раскололась на этой феминистской теме. Она сказала, что работать в Бинге - унизительно для девушки. То, что эти девушки зарабатывают по $1500 в неделю, не имеет никакого значения для моей принцессы.
Silvio DanteДа ладно, как будто они тебя когда-либо возьмут.
Dr. Jennifer MelfiМне вас жалко, мужчины. Это наша, черт подери, вина, что вы не знаете, как себя вести.
Randall CurtinО! Признаёте ошибки?
Dr. Jennifer MelfiМы говорим вам быть более чувствительными, вы присоединяетесь к Обществу Обетованных. Мы говорим вам быть на связи со своими чувствами, а вы убегаете в лес в набедренной повязке, мажетесь медвежьим жиром и бьете в барабан.
Бобби "Бакала" БаккалериПроблемы с спиной. Просто следил за всем этим, знаешь, выборы на носу. Дик Хоффман в президенты? Слышал, что он завоевал голоса 184-го. Думаю, это ошибка.
Лидер профсоюзаПенсия обворовывается уже 25 лет.
Бобби "Бакала" БаккалериСлушай, я уверен, у вас есть жалобы. Но Дик Хоффман? За что ты этому парню должен? Это всё разговоры, он не понимает реальности. Ты думаешь, если что-то пойдет не так, ему будет не пофиг на вас?
Лидер профсоюзаЯ знаю, что ты пытаешься сделать.
Бобби "Бакала" БаккалериТы выглядишь как умный парень. Понимаю, почему твой профсоюз доверяет тебе делать правильные вещи. Я просто говорю, если бы это зависело от меня, у меня есть дети, которые зависят от меня, как и у тебя. И тратить свои голоса на кого-то вроде Дика Хоффмана? Я мог бы себе в голову пулю всадить.
[делает пистолет из руки и направляет его к затылку]
Janice Soprano[когда она разговаривает с Тони, высасывая мозг из костного мозга] Боже, как я люблю мозг, точно так же, как мама. Помнишь маму с косточкой? Это звучало, как день со скидкой в клинике липосакции.
'Little' Carmine Lupertazzi Jr.Основной вопрос в том, буду ли я таким же эффективным боссом, как мой отец? И я буду, даже ещё более? Но пока я не стану таким, будет сложно это проверить, я думаю, что буду более эффективным.
Adriana La CervaРальф спрашивал, есть ли Тони в клубе. Почему? Он собирается быть?
ChristopherТы не знаешь, что этот парень для меня сделал.
Anthony 'Tony' Soprano Sr.[Повторяющаяся фраза для разных людей в разные моменты, описывающая его восхищение Гари Купером] Сильный, молчаливый тип. Вот кто настоящий американец, он просто делал то, что должен был делать.
Несколько персонажей[Повторяемая фраза, подразумевающая отсутствие смысла в жизни] Какой, блин, смысл?
Несколько персонажей[Повторяемая фраза, когда торопят сделать что-то или сказать что-то, или когда говорят что-то сделать наспех] Не торопись...