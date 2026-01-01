Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сопрано Места съёмок

Места и даты съемок сериала Сопрано

Основные места съемок сериала Сопрано

  • Ист-Брансуик, Нью-Джерси, США
  • Йонкерс, штат Нью-Йорк, США
  • Парамус, Нью-Джерси, США
  • Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
  • Гарфилд, Нью-Джерси, США
  • Лоди, Нью-Джерси, США
  • Ферма Матараццо — Маунтин-авеню, 216, Норт-Колдуэлл, Нью-Джерси, США
  • Блумфилд, Нью-Джерси, США
  • Уэйн, Нью-Джерси, США
  • Ньюберг, штат Нью-Йорк, США
  • Натли, Нью-Джерси, США
  • Клифтон, Нью-Джерси, США
  • Норт-Арлингтон, Нью-Джерси, США
  • Ньюарк, Нью-Джерси, США
  • Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси, США
  • Норт-Берген, штат Нью-Джерси, США
  • Эстакада «Пуласки», Нью-Джерси, США
  • Секакус, Нью-Джерси, США
  • Вест-Орандж, Нью-Джерси, США
  • Риджвуд, Квинс, Нью-Йорк, США
  • Форт-Ли, Нью-Джерси, США
  • Линдхерст, Нью-Джерси, США
  • Пассейк, Нью-Джерси, США
  • Харрисон, Нью-Джерси, США

Где снимали известные сцены

Клуб «Бада-Бинг»
Satin Dolls — 230 State Route 17 S., Лоди, Нью-Джерси, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Тони Сопрано
Норт-Колдуэлл, Нью-Джерси, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Начальные титры
Тоннель Линкольна, Нью-Йорк, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мясная лавка Сатриалеса
Кирни, Нью-Джерси, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Свадебный центр «Браунстоун»
Патерсон, штат Нью-Джерси, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
пятый сезон
Бельвилл, Нью-Джерси, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Silvercup Studios — дом 4222, 22-я улица, Лонг-Айленд-Сити, район Куинс, Нью-Йорк, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Начальные титры
Автомагистраль Нью-Джерси, Джерси‑Сити, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Ливии Сопрано
Верона, Нью-Джерси, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фешенебельный ресторан, куда Кармела ведёт Ливию на бранч.
The Manor — 111 Prospect Avenue, Уэст-Орандж, Нью-Джерси, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сцена похорон на кладбище Харсимус.
Джерси-Сити, Нью-Джерси, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Множество сцен на пляже
Атлантик-Бич, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Фила Леотардо
Авеню Графтон, 290, Ньюарк, штат Нью-Джерси, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Сопрано

  • Август 1997 - Март 2007
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне
Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
Обожаю «Зверополис», но свежий мульт от Sony понравился в разы сильней: от анимации глаз не оторвать, от шуток надорвал живот
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
Нолан нервно курит в сторонке: лучшие научно-фантастические сериалы, которые круче любого фильма с закрученным сюжетом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше