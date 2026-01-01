Основные места съемок сериала Сопрано
- Ист-Брансуик, Нью-Джерси, США
- Йонкерс, штат Нью-Йорк, США
- Парамус, Нью-Джерси, США
- Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
- Гарфилд, Нью-Джерси, США
- Лоди, Нью-Джерси, США
- Ферма Матараццо — Маунтин-авеню, 216, Норт-Колдуэлл, Нью-Джерси, США
- Блумфилд, Нью-Джерси, США
- Уэйн, Нью-Джерси, США
- Ньюберг, штат Нью-Йорк, США
- Натли, Нью-Джерси, США
- Клифтон, Нью-Джерси, США
- Норт-Арлингтон, Нью-Джерси, США
- Ньюарк, Нью-Джерси, США
- Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси, США
- Норт-Берген, штат Нью-Джерси, США
- Эстакада «Пуласки», Нью-Джерси, США
- Секакус, Нью-Джерси, США
- Вест-Орандж, Нью-Джерси, США
- Риджвуд, Квинс, Нью-Йорк, США
- Форт-Ли, Нью-Джерси, США
- Линдхерст, Нью-Джерси, США
- Пассейк, Нью-Джерси, США
- Харрисон, Нью-Джерси, США